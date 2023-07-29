Мобилизация в Украине продолжается, также известно, что в августе могут призвать новую категорию украинцев.

Мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, теперь она будет действовать до 15 ноября 2023 года.

Военнообязанным в Украине важно знать обо всех изменениях, которые могут быть.

Как сообщила в эфире телемарафона юрист София Кухоцкая, с 1 августа военнослужащих срочной службы во время мобилизации в Украине могут призвать. Однако есть нюанс, мобилизоваться они смогут только по собственному желанию.

Кухоцкая добавила, что срочники ранее не имели возможности уволиться со службы и призыв на срочную службу не осуществлялся. Были изменения относительно того, что срочник сейчас имеет право перевестись на службу по мобилизации.

Мобилизация в Украине именно срочников состоится при условиях, если срок срочной службы истек в период военного положения.

Также если срочник в период действия военного положения прослужил не менее шести месяцев, или же третье условие, если срочник изъявил желание перейти на службу по мобилизации в Украине.

Украинцы в комментарях прокомментировали заявление адвоката:

"А може вже пора міняти хоч би кожні півроку. Одні весь час воюють, а інші живуть мирним життям",

"А чого можна навчити за один місяць, на м'ясо їх посилати, де всі злодії , сини злодіїв, ті що на Буковелі весиляться, де синки мажорів, депутатів, забагато в поліції в Тцк, їх забирати",

" Чому не йдуть на війну воєнні,які на пенсію виходять скоріше,пенсіонери ,звільнені в запас,це їх робота,чи тільки пенсію отримувати велику,а свою роботу перекидувати на дітей?",

"А ті що дають повістки коли підуть?", - пишуть українці у коментарях.

Источник: progroshi.news.

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