Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала очередным членом жюри в музыкальном шоу "Голос". Команда "Голоса страны", продолжает активно делиться в сети новыми кадрами. Артистка старается привлечь внимание к своему творчеству, хотя даже под простыми фото поклонники затрагивают тему ее личной жизни.

Дорофеева вышла замуж второй раз совсем недавно, поэтому шутки про ее отношения с бывшим мужем, и Дашей Кацуриной, с которой она ранее дружила, не утихают. С Михаилом Кацуриным Дорофеева вступила в брак, не рассказывая об этом прессе и сделав объявление уже после празднования.

«Внутри лето. В плейлисте играют грустные песни» - пишет Дорофеева.

В сети поспешили отреагировать: «Я думала, что это Кацурина. Они так похожи; Но ведь ты "устала от грустных песен" 🤔😁; похожа на д.кацурину 😂; Липнет к спине...; Какая-то фигня на ногах🤣

Кто образец красоты и рекламы Пума? Конечно, Надя; что-то будто копия Кацуриной, обмен произошел; Такая красота с утра» - пишут Дорофеевой под фото.

Ранее Дорофеева сделала коллажи, объединяющие старые и новые снимки, чтобы продемонстрировать, что она практически не изменилась в своих предпочтениях за все эти годы.

Также Надя Дорофеева заметила, что многие черты ее стиля и вкусов были сформированы еще в детстве, и они остаются с ней и по сей день. Дорофеева с юмором подметила, что по-прежнему остается верной своим модным предпочтениям.

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