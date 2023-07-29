После решения Национального банка Украины все украинские банки обязаны принимать в обращение все купюры гривны, включая те, которые были выпущены в 1996 году. Однако некоторые клиенты банка "ПриватБанк" недовольны состоянием таких старых купюр и жалуются на учреждения, которые не хотят их принимать.

Отзыв о проблемах в "ПриватБанке" появился на специализированном форуме "Минфин".

Один из клиентов "ПриватБанк" рассказывает, что уже больше месяца он не может снять деньги со своего долларового счета из-за того, что "ПриватБанк" предлагает ему купюры 1996 года с пятнами и потертостями, которые затем отказываются принимать как в самом "ПриватБанк", так и в обменниках.

В ответ на это представители банка "ПриватБанк" объяснили, что в отделении клиентам выдаются как новые, так и проверенные купюры, которые прошли дополнительную проверку во время инкассации в банк. Стоит отметить, что все банки работают с гривнами, включая и принадлежащие к старым и новым образцам.

Значительно изношенной валютой, которую не принимает "ПриватБанк" и другие банки, считается гривна, которая имеет признаки, такие как разорванность или разрезанность на несколько частей, отсутствие отдельных цифр или обозначений номинала, повреждение изображения портрета, невидимость оптических элементов, изменение цвета бумаги, загрязнение более половины купюры, повреждения вследствие обжига или старости, а также очевидные типографские недостатки.

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