Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным "KARAYA" сообщил, что на пограничном пункте в Волынской области на таможне требуют с украинцев деньги, чтобы быстрее пройти таможенный контроль.

Об этом Герою Украины рассказала его жена, застрявшая в пробке на границе с Польшей.

Негодование работой волынских таможенников Вадим выразил в Инстаграм-сторис.

Майор Воздушных сил ВСУ сообщил, что его жена с 8 утра находилась на границе в пробке.

Автомобили много часов подряд не двигались, однако некоторые автомобили проходили таможенные преграды быстро, но за "отдельную плату".

"Что не так с таможенной службой, но когда это кончится? С**а, у меня в голове просто диссонанс, как такое может быть? Кто-то должен сдерживать врага и защищать с оружием в руках таможенников на пункте пропуска "Устилуг", чтобы они спокойно зарабатывали на гражданах Украины? Как-то так получается… Или я чего-то не понимаю, или меня дезинформировали, просто не знаю», — возмущен Герой Украины.

Напомним, украинский защитник поделился мнениями о ситуации, которая сложилась внутри нашей страны.

Военный получил голосовое сообщение от давнего побратима, когда-то находившегося в "Да Винчи", а теперь несущего службу в смежном подразделении.

Защитников возмутили госзакупки чиновников, которые в последнее время начали активно появляться в новостях и вызывать недовольство общества. В частности, новость о закупке очень дорогих прав в подвале.

Также военнослужащий добавил, что целесообразнее было бы передать эти рации защитникам в окопы, но никак не в подвалы гражданских людей.

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