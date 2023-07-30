После досудебного расследования правоохранители выяснили ответственность всех лиц, причастных к преступной схеме.

В результате расследования, проведенного оперативниками управления стратегических расследований в Киеве и следователями столичной полиции, был установлен случай присвоения бюджетных средств. Подробности рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Должностные лица Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА обеспечили победу подконтрольному им обществу в тендере и подписали с ним договор на строительство, который также включал работы по восстановлению тротуаров и автодорог на определенной улице в Дарницком районе после подключения водопровода.

Чтобы злоупотреблять средства, в официальные документы были внесены недостоверные данные по строительным работам и оборудованию, которое не было предусмотрено в смете и проектной документации. Дополнительно, заменены некоторые материалы менее качественными, что привело к снижению стоимости работ.

На основании этих фальшивых документов были перечислены средства на счета подрядчика, а общая сумма нанесенного ущерба составила 1,2 млн грн.

После досудебного расследования правоохранители выяснили ответственность всех лиц, причастных к преступной схеме.

Инженер коммерческой структуры был объявлен подозреваемым согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Также по этому делу ранее подозрение получили директор департамента КГГА и руководитель подрядной организации.

Стоит отметить, что США открыли горячую линию для уведомлений о коррупции в Украине. Сообщить о коррупции, украинцы могут позвонив Генеральному инспектору США. Горячая линия Министерства обороны США +1-800-424-9098 Государственного департамента США 202-647-3320 или +1-800-409-9926.

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