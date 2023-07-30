Коля Серга, украинский музыкант и защитник, служащий в рядах ВСУ на фронте, высказал свои мысли о службе своего коллеги, певца Виталия Козловского. Как известно, артист также отправился на службу и поделился информацией об этом в Инстаграм.
В ходе интервью с Алесей Бацман, Серга признался, что следил за боевой подготовкой Козловского и заметил изменения в его личности.
По его мнению, опыт службы на передовой трансформирует артиста, и он верит, что Виталий еще некоторое время останется на фронте. Однако Серга не может точно сказать, пригласил бы он Козловского в участники своего проекта "Культурный десант".
"Он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт, от трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий побудет на фронте, на передовой".
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Культурный десант в настоящее время состоит преимущественно из артистов-военнослужащих, которые сначала были военнослужащими, а потом уже стали артистами, рассказывает Серга.
Когда они присоединялись к ВСУ, у них не было мыслей о том, что когда-нибудь им придется снова заниматься творчеством, делится Серга. Их целью было защищать Украину и противостоять российской агрессии, особенно когда угроза наступления на их родной Одессу была наивысшей приоритетной задачей.
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