В ходе интервью с Алесей Бацман, Серга признался, что следил за боевой подготовкой Козловского и заметил изменения в его личности.

По его мнению, опыт службы на передовой трансформирует артиста, и он верит, что Виталий еще некоторое время останется на фронте. Однако Серга не может точно сказать, пригласил бы он Козловского в участники своего проекта "Культурный десант".

"Он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт, от трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий побудет на фронте, на передовой".

Культурный десант в настоящее время состоит преимущественно из артистов-военнослужащих, которые сначала были военнослужащими, а потом уже стали артистами, рассказывает Серга.

Когда они присоединялись к ВСУ, у них не было мыслей о том, что когда-нибудь им придется снова заниматься творчеством, делится Серга. Их целью было защищать Украину и противостоять российской агрессии, особенно когда угроза наступления на их родной Одессу была наивысшей приоритетной задачей.