В суд направлен обвинительный акт в отношении требовавшего взятки врача.
Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.
Правоохранители сообщают, что 49-летняя жительница города Золотоноша получила от военнослужащего взятку в сумме 3000 долларов.
Деньги она потребовала при содействии в установлении группы инвалидности.
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Так, врач пообещала установить фиктивный диагноз жене военнослужащего, чтобы получить в дальнейшем группу инвалидности и установить военное опекунство над его женой. Такая "схема" якобы дала бы повод для освобождения от службы.
Врач был задержан на «горячем» во время получения взятки.
В прокуратуре добавили, что санкция части 2 статьи 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов или лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, недавно во Львовской области за 1000 долларов чиновник обещал «решить» вопрос о признании военного ВСУ ограниченно пригодным для службы по состоянию здоровья.
Злоумышленник обещал "повлиять" на военно-врачебную комиссию, чтобы получить вывод о признании военного ограниченно годным к службе.
Чиновник за "решение вопроса" требовал взятку в 1000 долларов, мужчина обещал предоставить пакет документов.
Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете во время получения взятки.
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