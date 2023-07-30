В Черкасской области врач пообещала "решить вопрос" за деньги.

В суд направлен обвинительный акт в отношении требовавшего взятки врача.

Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители сообщают, что 49-летняя жительница города Золотоноша получила от военнослужащего взятку в сумме 3000 долларов.

Деньги она потребовала при содействии в установлении группы инвалидности.

Так, врач пообещала установить фиктивный диагноз жене военнослужащего, чтобы получить в дальнейшем группу инвалидности и установить военное опекунство над его женой. Такая "схема" якобы дала бы повод для освобождения от службы.

Врач был задержан на «горячем» во время получения взятки.

В прокуратуре добавили, что санкция части 2 статьи 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, недавно во Львовской области за 1000 долларов чиновник обещал «решить» вопрос о признании военного ВСУ ограниченно пригодным для службы по состоянию здоровья.

Злоумышленник обещал "повлиять" на военно-врачебную комиссию, чтобы получить вывод о признании военного ограниченно годным к службе.

Чиновник за "решение вопроса" требовал взятку в 1000 долларов, мужчина обещал предоставить пакет документов.

Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете во время получения взятки.

Последние новости Украины:

На взяточничестве поймали депутата Одесского городского совета кадры: за что требовал от 2000 долларов.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.