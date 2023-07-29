В Украине ожидается дефицит и рост цен на одну из самых популярных круп.

Цены на популярную крупу могут резко поползти вверх. Индия приняла решение о запрете экспорта риса, за исключением сорта басмати, что может поразить мировую экономику и привести к росту цены на крупу, в частности, в Украине, где почти весь рис импортируется.

Согласно прогнозам аналитиков, потребление риса в Украине в 2023 году может увеличиться до 115 тысяч тонн в год, из которых около 90 тысяч тонн будут импортированы.

Затопление основных областей внутреннего производства риса (Херсонская и Одесская области) из-за подрыва Каховской ГЭС и негативного влияния погодных условий могут увеличить объемы импорта. Поэтому цены на рис станут больше.

Индия была самым крупным поставщиком риса на мировом рынке, поставляя почти 90% урожая. Введенный запрет на импорт дешевых сортов риса может повысить цены импортных партий риса из Таиланда или Вьетнама на 24% и 16% соответственно по сравнению с ценой на индийский рис.

Причина запрета экспорта заключается в стремлении индийского правительства сдержать рост цены на внутреннем рынке, где цены на рис уже выросли на 15% из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к сокращению площади посевов летнего риса на четверть.

Кроме того, рис будут держать внутри страны, из-за продуктового кризиса.

Источник: finance.today.ua.

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