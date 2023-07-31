Украинец не нашел общий язык с местными правоохранителями, из-за чего его могли казнить без справедливого суда и следствия.

Украинскому бизнесмену и ведущему нового тревел-шоу "Велике коло" Артемию Сурину угрожала смертная казнь в Иране за обвинение в "шпионаже". Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Мужчина, который производил съемки дроном в стране, оказался в опасной ситуации, когда во время работы его задержали местные правоохранители.

"Делал съемки в этой стране с дрона и предварительно я получил разрешение. И во время съемок древних руин, исторического места, все началось как в кино. Я увидел, что едет полицейский пикап с вооруженными людьми. Все, что я показывал, не имело значения "На следующее утро был суд, где без переводчика и адвоката выносят приговор, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже. Я знал, что в этой ситуации два варианта - пожизненное заключение и смертная казнь", - поделился украинец.

После задержания Сурин провел ночь в тюрьме и на следующее утро его перевели в тюрьму корпуса стражей, где ждал на казнь. Ситуация издали выглядела безнадежно, ведь в стране Исламской Республики права граждан не защищают – и неважно иностранец это или иранец.

Но судьба Артемия изменилась, когда он встретил поддержавшего его офицера и позволил ему вернуться на волю.

Путешественнику также помогло посольство Украины, которое сделало все возможное, чтобы помочь ему, пока он находился в тюрьме. После освобождения Сурин был эвакуирован в Азербайджан.

Для украинца этот выход из ситуации стал настоящим чудом, а его история стала настоящим испытанием, которое удалось пережить благодаря дружелюбному офицеру и помощи посольства.

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