Многим украинцам субсидии на оплату коммунальных услуг - это значительная помощь. Однако некоторым категориям населения нужно переоформить выплаты. То есть, некоторым украинцам нужно подать новое заявление на субсидию, без нее выплат не будет.

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Согласно правилам, если у семьи есть ветеран войны, арендованные жилые помещения или количество проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных, заявление на получение субсидии нужно будет подать снова.

Субсидия будет выплачиваться до завершения военного положения и еще в течение месяца после его отмены. В неотапливаемый период помощь составит от 350 до 400 гривен.

Среди условий, при которых субсидию могут отменить, можно выделить: площадь квартиры или дома превышает 130 или 230 квадратных метров, в наличии депозиты или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 000 гривен, покупка валюты на сумму, эквивалентную 50 000 гривен, а также наличие автомобилей, не отвечающих установленным требованиям.

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Также субсидию могут отказаться выдать, если кто-то из членов семьи работает, но получает заработную плату ниже минимальной, есть задолженность за коммунальные услуги более 680 гривен в течение трех месяцев, или если в течение года сделаны покупки на сумму более 50 000 гривен перед подачей заявления на субсидию.

Такие правила будут способствовать более справедливому распределению субсидий и будут способствовать обеспечению помощи лицам, которые действительно в ней нуждаются.

Источник: РБК-Украина.

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