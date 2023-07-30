В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка разместил видеообращение, в котором рассказал, что сейчас заканчивает свой благотворительный тур по странам Балтии. Вместе с группой артист выступил в Риге, в Таллине и доехал до города Нарва.

"С 2014 года я не был так близко к россии. Там за рекой находится россия. Жутко чувствовать, как они здесь близко. И хочу поделиться, что в этом городе Нарва, и вообще в Эстонии и Латвии, много русскоязычных россиян, которые не адаптируются, не учат язык и это для общества, конечно, не хорошо. И нас это ждет, оказывается, мы эту проблему не решили, и в Евросоюзе тоже эту проблему не решили", - заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка также добавил, что эта проблема чисто гуманитарная, чисто культурная.

"После Победы, друзья, учите язык, будьте украинцами, будьте сердцем Украины. Не важно какого вы происхождения, чтобы вам легко дышалось", - подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка в этом году после продолжительного перерыва все же организовал фестиваль "Країна мрій". Мероприятие долгое время не проводилось, в том числе из-за критики в духе "идет война, а вы там себе развлекаетесь". Но фестиваль в начале июля прошел успешно, а средства, собранные во время его проведения, были отправлены на помощь нашим "Азовцам".

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.