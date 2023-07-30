Два человека погибли на месте, еще одиннадцать, среди которых малолетний ребенок – получили телесные повреждения.

В воскресенье, 30 июля, около 15 часов, масштабная авария произошла на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительным данным, произошло столкновение автобуса РУТА и легкового автомобиля Volkswagen Tiguan. Установлено, что на момент ДТП в автобусе находились 17 пассажиров и водитель.

В полиции подтвердили, что в результате аварии на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

Травмы разной степени тяжести получили пассажир легковушки и 10 пассажиров автобуса, среди которых малолетний ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Накануне в Полтаве произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка. По данным полиции, автомобиль "Сhevrolet cruze" под управлением местного водителя 1982 года рождения совершил наезд на девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы.

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