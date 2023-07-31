Начиная с 1 августа, некоторые украинские пенсионеры могут ожидать небольшого повышения своей пенсии. Однако следует отметить, что перерасчет пенсии не будет таким масштабным, как происходил ранее в марте, апреле или июле.
Конкретно в августе определенные пенсионеры с инвалидностью могут рассчитывать на прибавку к своей пенсии. Поскольку пенсия для этой категории была проиндексирована в марте, сумма пенсии останется без изменений в августе.
Однако инвалиды все равно могут получить дополнительные выплаты благодаря традиционным надбавкам ко Дню независимости Украины. Размер этих надбавок к пенсии зависит от группы инвалидности: I группа получает 100% пенсии, ІІ группа – 90%, а ІІІ группа – 50% от размера пенсии по возрасту.
Дополнительные выплаты к пенсии также получат лица с особыми заслугами перед государством. Размер этих дополнительных выплат к пенсии будет индивидуально определяться в зависимости от категории, к которой принадлежит пострадавший. Но размер дополнительных выплат на 2023 год остается неизвестным.
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Ранее сообщалось о возможности увеличить размер пенсии в Украине, если присоединиться к частному пенсионному фонду. Экономя ежемесячно 1,5 тыс. грн. в течение 15 лет, будущий пенсионер может увеличить свою пенсию на 11 тыс. грн. Важно, чтобы за этот период сбережения не подорвала инфляция, а избранный частный пенсионный фонд оставался устойчивым и необанкротированным.
Источник: Обозреватель.
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