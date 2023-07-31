Как пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины , почти 10 миллионов гривен, которые украинцы жертвовали на нужды ВСУ, были присвоены.
Организатор преступной схемы – депутат одного из городских советов Сумщины. Реализуя свой подлый план, он создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре.
«Таким образом, фигуранты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для приобретения Вооруженным силам Украины бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции», - рассказали в полиции.
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Но на самом деле от собранной суммы негодяи перечисляли на ВСУ только полпроцента. Остальные деньги – присвоили.
Таким образом, было украдено почти 10 млн гривен.
«Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы», - подчеркнули в полиции.
Члены преступной организации предстанут перед судом в столице.
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