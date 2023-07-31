В полиции Украины обнародовали шокирующую информацию о деятельности одного из благотворительных фондов.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины , почти 10 миллионов гривен, которые украинцы жертвовали на нужды ВСУ, были присвоены.

Организатор преступной схемы – депутат одного из городских советов Сумщины. Реализуя свой подлый план, он создал два мошеннических колл-центра в Киеве и Днепре.

«Таким образом, фигуранты под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для приобретения Вооруженным силам Украины бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции», - рассказали в полиции.

Но на самом деле от собранной суммы негодяи перечисляли на ВСУ только полпроцента. Остальные деньги – присвоили.

Таким образом, было украдено почти 10 млн гривен.

«Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы», - подчеркнули в полиции.

Члены преступной организации предстанут перед судом в столице.

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