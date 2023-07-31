Для подтверждения при регистрации на получение денежной помощи должны быть соответствующие документы.

Организация "Центр социального партнерства "Перспектива за финансирование Mercy Corps" предоставляет новую денежную помощь украинцам, ставшим жертвами войны. Эта денежная помощь доступна жителям Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также оккупированной части Криворожского района.

Условиями получения денежной помощи являются:

Перемещение в течение последних 30 дней из районов, находящихся в 30 км от активных районов боевых действий (предпочтение отдается сельским местностям).

Пребывание во временной оккупации или в окружении (блокаде).

Проживание в территориальных общинах, проживающих в районах активных боевых действий, указанных в Перечне, а также в районах проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (при утверждении данной локации от Mercy Corps).

Нахождение в состоянии перемещения более 30 дней и соответствие критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Проживание на территории, где в течение последних 4 месяцев происходили активные боевые действия, и соответствие критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Для получения денежной помощи необходимо заполнить форму предварительной регистрации для многоцелевой денежной помощи по предоставленной ссылке . Важно отметить, что регистрационную форму для получения денежной помощи может заполнить только один человек.

Последние новости Украины:

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.