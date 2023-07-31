Организация "Центр социального партнерства "Перспектива за финансирование Mercy Corps" предоставляет новую денежную помощь украинцам, ставшим жертвами войны. Эта денежная помощь доступна жителям Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также оккупированной части Криворожского района.
Условиями получения денежной помощи являются:
- Перемещение в течение последних 30 дней из районов, находящихся в 30 км от активных районов боевых действий (предпочтение отдается сельским местностям).
- Пребывание во временной оккупации или в окружении (блокаде).
- Проживание в территориальных общинах, проживающих в районах активных боевых действий, указанных в Перечне, а также в районах проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (при утверждении данной локации от Mercy Corps).
- Нахождение в состоянии перемещения более 30 дней и соответствие критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.
- Проживание на территории, где в течение последних 4 месяцев происходили активные боевые действия, и соответствие критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.
Для получения денежной помощи необходимо заполнить форму предварительной регистрации для многоцелевой денежной помощи по предоставленной ссылке . Важно отметить, что регистрационную форму для получения денежной помощи может заполнить только один человек.
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