Украинцы жалуются, что "ПриватБанк" якобы специально выдает им при обмене валют и снятии средств с долларовых депозитов потрепанные и старые купюры.

"ПриватБанк" пользуется популярностью у украинцев. Миллионы жителей Украины являются клиентами этого банка, но не все довольны услугами, которые предоставляет банк. В этот раз украинец пожаловался, что столкнулся с проблемой при покупке доллара в отделении "ПриватБанк". Негативный отзыв появился на сайте Минфина.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что на протяжении последних двух недель он пытался снять деньги в долларах, но в обменниках ему каждый раз предлагали купюры в ужасном состоянии. За это время ему удалось найти только 200 долларов в нормальном состоянии.

"Клиенты ежедневно приходят в кассу за своими деньгами, им демонстрируют доллары в ужасном состоянии (которые потом в обменнике точно не примут!), клиенты отказываются получать такие купюры, разворачиваются и приходят по тому же вопросу в кассу на следующий день… И так по кругу. По возможности, избегайте Приватбанк, банк который: барыжить персональной инфой, блокирует карты без повода, имеет огромные комиссии, создает очереди в кассах, ну и теперь тот цирк с выдачей долларов!", - отметил клиент "ПриватБанк".

Другой клиент "ПриватБанк" также рассказал подобную историю. Он сообщил, что уже больше месяца он не может снять деньги со своего долларового счета из-за того, что "ПриватБанк" предлагает ему купюры 1996 года с пятнами и потертостями, которые затем отказываются принимать как в самом "ПриватБанк", так и в обменниках.

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