По мере того, как люди пытались выйти из этого ужасающего положения, к ним применяли жестокие угрозы и штрафы. Некоторых били.

Украинцы, которые находятся в поиске работы за границей, сталкиваются с риском стать жертвами торговли людьми. Эта опасная практика существовала еще до полномасштабного вторжения россии и остается актуальной по сей день.

Одна из женщин на условиях анонимности рассказала о трагическом опыте, который пришлось ей пережить еще до начала войны.

В поисках работы кухарки в Польше она натолкнулась на объявление в социальных сетях в 2020 году. На первый взгляд, предложение выглядело соблазнительно, ведь обещали хороший заработок за 8 часов рабочего дня с выходными.

У женщины уже был определенный опыт работы за границей и не подозревала, что попадет в ситуацию ужасного обмана. Прибыв на место, ее и других работников лишили паспортов, что казалось легкой формальностью, но уже насторожило женщину. Постепенно становилось очевидным, что они оказались в окружении жестоких работодателей, навязывавших бесчеловечные условия проживания и труда.

Пострадавших заставляли работать по 18 часов в сутки без выходных, заработная плата была смешно низкой и не покрывала даже минимальных потребностей. Условия проживания были также бесчеловечными, обеспечены только скудными кроватями и плохими санитарными условиями. Стояли двухъярусные кровати, кровать у кровати. Пройти было невозможно, только боком.

Более того, в случае болезней не оказывалось никакой медицинской помощи, людям даже не давали отдохнуть.

По мере того, как люди пытались выйти из этого ужасающего положения, к ним применяли жестокие угрозы и штрафы. Многие не могли убежать и находились в плену без надежды на помощь.

"Там был полутораметровый забор и всюду камеры. Когда приняли решение, что мы будем менять работу и не будем в даме работать, начались ужасные угрозы мне лично, моей семье. Говорили, что я тебя найду, твоего ребенка, расправлюсь. Это ужас... – вспоминает украинка.

Однако женщине удалось разработать план побега, и она сумела перехитрить работодателей и уволиться. Она подпоила сына хозяйки и украла свой паспорт. После чего убежала. Для этого она взяла лестницу и поставила ее к изгороди и только тогда смогла перелезть через нее.

Однако опыт страшного кошмара оставил неизлечимый след в ее памяти.

"Когда сын принес паспорт, посреди ночи пришлось перелезать через тот полутораметровый забор, чтобы освободиться. На дорогу деньги отдавали все украинцы, кто сколько мог, чтобы я могла доехать до Варшавы. Есть город Гроец. Из Груйца в Варшаву, а из Варшавы в Ровно. Очень трудно это вспоминать", – поделилась украинка.

Источник: Суспільне.

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