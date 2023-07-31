В Украине с 1 июля повысились цены на топливо и электроэнергию, что может также отразиться на ценовых тенденциях.

Некоторые сезонные продукты на рынке пищевых продуктов стали доступнее благодаря большому предложению, однако специалисты не предполагают глобального снижения стоимости овощей и фруктов в течение следующего месяца. Как говорят эксперты, на цены осенью будут влиять сезонные условия.

В Украине с 1 июля повысились цены на топливо и электроэнергию, что может также отразиться на ценовых тенденциях на рынке пищевых продуктов осенью.

К примеру, цены на морковку и лук остаются стабильно высокими в этом сезоне, однако аналитики отмечают тенденцию к снижению стоимости. Цена на лук репчатый снизилась на оптовых рынках на 35-40% за последний месяц и теперь составляет в среднем 27,50 грн/кг.

Ожидается, что снижение цены на репчатый лук начнется с текущей недели в супермаркетах, поскольку появляется больше отечественного производителя на внутреннем рынке.

Сейчас помидоры также пользуются стабильно высоким спросом, но предложение увеличивается, поэтому ожидается снижение цены в ближайшие недели.

Капуста дешевле на 21% по сравнению с прошлым годом, и средняя стоимость молодой белокочанной капусты составляет 17,5 грн за килограмм. Поставки перца начнутся с конца июля.

Аналитик Максим Гопка отметил, что осенью не следует ожидать низкой цены на все виды овощей и фруктов. В течение остаются более месяца летнего периода, и дальнейшие ценовые тенденции будут зависеть от погодных условий. Таким образом, факторы, такие как повышение стоимости топлива и электроэнергии могут также повлиять на динамику цены на продукты питания.

Источник: РБК Украина.

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