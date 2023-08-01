Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем чиновникам Галицкого национального природного парка в связи со скандалом, связанным с невиданной массовой рубкой деревьев на территории заповедника. При этом ответственные за парк чиновники не сообщили об этом и скрывали информацию о вырубке леса.

По сообщению Бюро, халатность инспекторов, не выполнивших свои обязанности по охране леса, позволила осуществить незаконные вырубки, что привело к убыткам почти в 6 млн гривен.

В течение периода с октября 2022 года по май 2023 года были обнаружены незаконные рубки ценных древесных пород, но чиновники не сообщили об этом, позволяя другим лицам уничтожить лесные ресурсы на территории парка.

По данным Бюро, чиновники получили подозрение в служебной халатности, имевшей серьезные последствия. С целью компенсации нанесенного государству ущерба Государственное бюро расследований обязуется принимать соответствующие меры.

Приблизительно к пяти годам заключения может стать наказанием, предусмотренным ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, согласно которой отвечают фигуранты дела. Именно правоохранители будут решать вопрос об избрании меры пресечения и отстранении обвиняемых от исполнения служебных обязанностей.

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