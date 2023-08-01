Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем чиновникам Галицкого национального природного парка в связи со скандалом, связанным с невиданной массовой рубкой деревьев на территории заповедника. При этом ответственные за парк чиновники не сообщили об этом и скрывали информацию о вырубке леса.

скандал с вырубкой леса

По сообщению Бюро, халатность инспекторов, не выполнивших свои обязанности по охране леса, позволила осуществить незаконные вырубки, что привело к убыткам почти в 6 млн гривен.

В течение периода с октября 2022 года по май 2023 года были обнаружены незаконные рубки ценных древесных пород, но чиновники не сообщили об этом, позволяя другим лицам уничтожить лесные ресурсы на территории парка.

скандал с вырубкой леса

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Четыре огромные авиабомбы за 10 минут: оккупанты устроили новую страшную атаку, кадры разрушений

Россияне пытаются окружить Авдеевку: как сегодня выглядит "новый Бахмут"

"Боль, невозможно все это постичь": оборвалась жизнь талантливого украинского актера

В Украине новый скандал с военкомами: до потери сознания избили девушку и ее парня
Показать еще

По данным Бюро, чиновники получили подозрение в служебной халатности, имевшей серьезные последствия. С целью компенсации нанесенного государству ущерба Государственное бюро расследований обязуется принимать соответствующие меры.

Приблизительно к пяти годам заключения может стать наказанием, предусмотренным ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, согласно которой отвечают фигуранты дела. Именно правоохранители будут решать вопрос об избрании меры пресечения и отстранении обвиняемых от исполнения служебных обязанностей.

скандал с вырубкой леса

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.