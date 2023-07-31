Контрразведка Службы безопасности задержала вражеского информатора в прифронтовых районах Запорожья. Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался преподаватель информатики, работавший в местном высшем профессиональном училище.

Приспешник рккупантов собирал информацию о дислокации и перемещении Вооруженных Сил Украины на территории региона. Российская спецслужба привлекла его к сотрудничеству в середине июля этого года.

Собственную дачу, расположенную в одном из садовых обществ вблизи южного фронта, злоумышленник использовал в качестве «наблюдательного пункта», где с помощью бинокля и другой оптики пытался выявить передовые позиции украинских войск. Он также объезжал на велосипеде соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, фиксируя маршруты перемещения техники ВСУ.

Полученную разведывательную информацию фигурант через популярный мессенджер передавал представителям российской спецслужбы. Эти данные были ценным источником для российских окупантов, планировавших огневые удары по Вооруженным Силам Украины, в частности, используя ЗРК С-300 и С-400.

При обыске места жительства задержанного сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательствами переписки с вражеской спецслужбой, а также 4 сигнально-шумовых пистолета, переделанные на боевые, три рации и оптические приборы наблюдения.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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