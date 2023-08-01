По материалам Государственного бюро расследований перед судом станет заместитель начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Его обвиняют в создании схемы неправомерных вычетов из киевских автоперевозчиков на сумму сотен тысяч долларов. Детали дела сообщила Киевская городская прокуратура.

По обвинению мужчина применял шантаж и угрозы перевозчикам, чтобы они платили ему. Автоперевозчики должны платить ежедневные фиксированные суммы за каждый автобус, совершавший рейсы в Киеве. Процесс взаимодействия с перевозчиками организовался через посредника, оказывающего влияние на одно из государственных предприятий Киева.

Правоохранители фиксировали, что за непрепятствование деятельности перевозчиков взяточник требовал от совладельца трех столичных предприятий с автобусными перевозками 100 тысяч долларов, а за продление четырех договоров на пассажирские перевозки дополнительно еще 120 тысяч.

Важно отметить, что в условиях военного положения киевские власти автоматически продлевают действие таких договоров до конца войны.

Перед началом полномасштабной войны, перевозчик уже перевел указанную сумму должностному лицу. В общей сложности правоохранители задокументировали три случая передачи средств предпринимателям, общая сумма которых превышает 270 тысяч долларов.

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