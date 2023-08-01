Надя Дорофеева, певица и звездный тренер шоу "Голос країни-13", уже прибыла на съемочную площадку вокального шоу и встретилась с командой. Она показала свое тренерское кресло, где будут приниматься важные решения относительно участников. Дорофеева опубликовала фотографию с места съемок в Польше на своей странице в Instagram.

По словам Дорофеевой, новый сезон вокального шоу обещает быть особенно эмоциональным. Она с нетерпением ждет, когда услышит голоса первых участников и готова встретить в своей команде талантливых и искренних артистов.

Дорофеева выразила волнение перед началом съемок, но одновременно уверена, что этот сезон станет самым эмоциональным в истории шоу.

Украинцы же были разделились во мнениях:

«К сожалению, не понимаю смысла в этом. Война…..; А что, война кончилась??; Войны нет, ребята не умирают, самое время для голоса страны и всяких шоу… класс, просто нет слов; Если шоу вновь будет вести Горбунов, то так и знайте, 90% зрителей вы потеряете. Этот отвратительный, гадкий вор стране не нужен;

Я телевизор не смотрела как война началась, зачем это шоу?!; Как что-то восстанавливать, то средств нет, так как война; Такова была девушка, которая из себя сделала…» - пишут под постом Дорофеевой.

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