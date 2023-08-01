Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, депутатам инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы.

«По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу», - рассказали в Генпрокуратуре подробности дела.

Депутаты оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию, а один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.

«При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу», - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании депутатам меры пресечения.

Комментируя подозрение, полученное депутатами, пользователи соцсетей выражают уверенность, что ни в тюрьме, ни на фронте депутаты не появятся:

«Это все муляж! Картинка для глаз. Все равно п….. эти отпетляют»,

«И что... Фото. Писанина и на этом точка»,

«И? Сколько лет за решеткой светит этим мразям, и тем - начальнику трою, финансисту и кадровику, которые и приказы делали, и "зарплату" начисляли и выплачивали?» .

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