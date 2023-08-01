Чтобы иметь право на эту доплату к пенсии, пенсионерам нужно удовлетворять следующим критериям.

Украинцы могут оформить доплату к пенсии. Так, украинские пенсионеры, перешедшие отметку 80-летия, проживают одиноко и не имеют попечительства со стороны родственников, теперь могут получить дополнительную ежемесячную доплату к своей пенсии. Размер такой прибавки к пенсии составляет 837 гривен.

Сумма ежемесячной доплаты пенсии составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На 2023 год этот прожиточный минимум составляет 2093 гривны, что означает, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных средств в размере 837 гривен.

Чтобы иметь право на эту доплату, пенсионерам нужно удовлетворять следующим критериям:

Достичь возраста 80 лет и старше. Проживать одиноко. Требовать постоянного внешнего ухода. Получать пенсию по возрасту. Если пенсионер получает пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такую ​​дополнительную надбавку.

Также важно, чтобы потребность в постоянном постороннем уходе была подтверждена врачебно-консультативной комиссией (ЛКК) и документально подтверждена. Без этих подтверждений такая доплата к пенсии может не начисляться.

Для получения доплаты, кроме заявления, граждане должны предоставить следующий пакет документов:

Заключение ЛКК, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном внешнем уходе.

Паспорт.

Идентификационный номер.

Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая, что пенсионер не получает других надбавок за выходом на пенсию.

Источник: progroshi.

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