Украинцы могут оформить доплату к пенсии. Так, украинские пенсионеры, перешедшие отметку 80-летия, проживают одиноко и не имеют попечительства со стороны родственников, теперь могут получить дополнительную ежемесячную доплату к своей пенсии. Размер такой прибавки к пенсии составляет 837 гривен.
Сумма ежемесячной доплаты пенсии составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На 2023 год этот прожиточный минимум составляет 2093 гривны, что означает, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных средств в размере 837 гривен.
Чтобы иметь право на эту доплату, пенсионерам нужно удовлетворять следующим критериям:
- Достичь возраста 80 лет и старше.
- Проживать одиноко.
- Требовать постоянного внешнего ухода.
- Получать пенсию по возрасту.
- Если пенсионер получает пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такую дополнительную надбавку.
Также важно, чтобы потребность в постоянном постороннем уходе была подтверждена врачебно-консультативной комиссией (ЛКК) и документально подтверждена. Без этих подтверждений такая доплата к пенсии может не начисляться.
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Для получения доплаты, кроме заявления, граждане должны предоставить следующий пакет документов:
- Заключение ЛКК, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном внешнем уходе.
- Паспорт.
- Идентификационный номер.
- Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая, что пенсионер не получает других надбавок за выходом на пенсию.
Источник: progroshi.
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