В Тернопольской области полицейские привлекли к административной ответственности двух мужчин.

В ходе очередной проверки укрытий полицейские обнаружили нарушения.

Как сообщает главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, недавно было задокументировано нецелевое использование укрытий у железнодорожного вокзала.

Сотрудники Тернопольского районного управления полиции обнаружили, что двое жителей областного центра в мобильном укрытии распивали алкогольные напитки.

Сообщается, что оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 178 КУоАП – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах.

Наказание за такое нарушение предусматривает наложение штрафа от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Кроме того, могут быть назначены исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20 процентов заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Полицейские в очередной раз напомнили, что во время воздушного тревого укрытия должны быть доступны для всех, а если они закрыты – нужно сообщать об этом на линию 102.

К слову, в Одессе разразился новый скандал с укрытием: отремонтированное помещение решили "отжать" через суды.

Это решение вызвало острую реакцию общественных деятелей Одессы, многие выступили против передачи бомбоубежища в частную аренду.

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