Мобилизация в Украине: анонсированы важные изменения в работе ТЦК.

Как сообщил в эфире телемарафона сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, в Украине продолжаются проверки ТЦК и СП на факт коррупции, они продлятся еще 1-3 месяца.

Предварительно, уже обнаружено признаки незаконного обогащения в период мобилизации в Украине у 11 человек.

Кроме того Павлюк добавил, что одной из главных задач для ТЦК в разгар мобилизации в Украине — это минимизация коррупционных рисков и цифровизация.

Он добавил, что в данный момент, в период действия мобилизации в Украине, идет работа с другими министерствами для создания реестра военнообязанных, который позволит минимизировать в этом направлении коррупционные риски, ведь в результате просто "выведется" человеческий фактор.

Для того, чтобы получить отсрочку или снятие с военного учета - решение бдут принимать целая комиссия, а не один военный.

"До конца года 30% руководящего состава ТЦК нужно заменить людьми, которые воевали. Не только воевали, но имеют, к сожалению, увечья и не могут продолжать службу в боевых частях", – добавил замминистра.

Однако Павлюк сообщил, что этот процесс не будет быстрым.

Украинцы отреагировали на анонс изменений Минобороны:

"Когда уже все кадровые военные будут выполнять свои обязанности по защите страны?",

"Интересно, а в реестре будут депутаты?",

"Зачем этот цирк? Воевать должна армия, которая жила за государственный счет все эти годы. а не они греют с**ки в тцк и вылавливают на войну гражданских ? пишут украинцы в комментариях.

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