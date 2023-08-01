Мобилизация в Украине в самом разгаре, поэтому украинцам, особенно военнообязанным, следует знать, что означает задержание для установления личности и законны ли такие действия.
Адвокат Роман Симутин рассказал, в каких случаях могут требовать предъявления документов во время мобилизации в Украине.
Так, адвокат сообщил, что статьей 32 ЗУ «О национальной полиции» определен исчерпывающий перечень по шести основаниям.
Если в период мобилизации в Украине звучит манипулятивное требование, например «сейчас такое время, что…», тогда у вас не возникает обязанности предъявлять документы, по словам адвоката, такое требование не законно.
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Водителей это также касается, Роман Симутин напомнил о статье 35 этого же закона приведен исчерпывающий перечень по одиннадцати основаниям остановки.
"Любое другое требование – незаконно. Однако вам начинают угрожать физическим задержанием с доставкой в участок для установления личности", - добавил адвокат.
Кроме того, как сообщил адвокат, если полицейские начала применять физическую силу в отношении вас – нужно звать прохожих и привлекать к себе внимание, потому что это незаконные действия в период мобилизации в Украине.
"Если вас принудительно доставили в отделение, вы не имеете при себе документов и не хотите с ними общаться - вызывайте адвоката, не называйте свои данные - пусть выкручиваются, как хотят", - сообщил адвокат.
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