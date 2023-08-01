Служба безопасности Украины провела успешную операцию по раскрытию коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине. Данное должностное лицо требовало взятки от мужчин, намеревавшихся уклоняться от призыва к военной службе. Подробно об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Фигурант получал за это неправомерные выплаты в размере 6 тысяч долларов США и производил документы, позволяющие им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. Однако СБУ и Национальная полиция действовали оперативно и задержали чиновника "на горячем" при передаче фиктивной справки его клиенту.

Согласно материалам следствия, фигурант был связан с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вместе они обеспечивали подготовку документов, позволявших мужчин уклоняться от службы в армии. Военно-врачебная комиссия выдавала фиктивные заключения о негодности, а затем снимала их с военного учета.

В ходе обысков в местах проживания и работы должностного лица, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружили значительную сумму наличных денег, включая полученные от "клиентов" взятки, и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

Проводятся следственные действия для установления всех участников противоправной схемы и привлечения их к ответственности. Фигуранту планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), и также решается вопрос об избрании меры пресечения.

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