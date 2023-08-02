В Луцком районе на Волыни произошло трагическое событие - двухмесячный младенец умер от коклюша. Ребенок не был привит против этой болезни. Печальная новость еще больше накалилась, когда стало известно, что также инфицированы другие дети в этой семье.
Об этом сообщили на странице Facebook в пресс-службе ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава".
По предварительным данным, вероятно, инфицирование произошло из-за старших непривитых детей в семье. Отказ родителей от прививок привел к таким трагическим последствиям. Специалисты провели эпидемиологическое расследование в очаге заболевания.
"Вероятно, инфицирование произошло от старших детей в семье, также не привитых в связи с отказами родителей", - говорится в сообщении.
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По информации журналистов местных СМИ, коклюш у двухмесячного ребенка осложнился пневмонией, а дальнейшие обследования обнаружили поражение сердца и мозга у младенца.
В семье, где рос младенец, воспитывается еще четыре ребенка, также сейчас инфицированные и нуждающиеся в госпитализации.
По словам врача-эпидемиологини Валентины Новачевской, ситуация с коклюшем в области ухудшилась, поскольку уменьшается количество привитых, а, соответственно, у детей нет коллективного иммунитета. Врач призвала родителей беспокоиться о безопасности своих детей и обратила внимание на важность прививок для сохранения здоровья.
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