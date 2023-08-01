Виталий Ким в своем Telegram-канале разместил сообщение от пресс-службы СБУ о том, что в Николаеве задержали информаторку блогера, который работал на ФСБ и корректировал воздушные удары по Украине.

Злоумышленница передавала ФСБ информацию о результатах воздушных ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаевской области. Зафиксировано, что она передала российской спецслужбе фото и видео с мест прилетов по двум промышленным объектам региона, в частности, нефтебазе.

Эту информацию предательница передавала блогеру с псевдонимом "Лохматый" (Сергей Лебедев), проживающему в оккупированном Донецке. Полученные данные использовались для подготовки новых и корректировки воздушных атак на область, а медиафайлы пропагандист использовал для заказных сюжетов агентства "РИА Новости", выступающего рупором кремля в международном медиапространстве.

Выяснилось, что предательница — местная предпринимательница, которая после начала полномасштабной войны регулярно публиковала антиукраинские комментарии в российских пабликах. Позже она связалась с блогером "Лохматым" через Телеграмм-канал.

У задержанной в ходе обыска изъяли мобильный телефон, который использовался для разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Злоумышленнице объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейча она находится под стражей, ей светит пожизненное заключение.

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