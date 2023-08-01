Суд наказал за мелкое хулиганство молодого человека, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя во Львове.
7 мая во Львове журналист решил сделать замечание водителю и пассажирам Range Rover, слушавшим песню лепса.
Известно, что российский певец публично поддержал российскую агрессию против Украины и посещал оккупированные территории.
Во Львове прохожий услышал песню лепса и решил сделать ребятам замечания, сняв это на видео.
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После замечания пассажир, вероятно, хотел выбить из его рук телефон и ударить в лицо.
Почти сразу ребята с места конфликта уехали.
Однако уже на следующий день, после огласки в СМИ, патрульные нашли Range Rover, за рулем автомобиля находился 26-летний житель Донецкой области.
Агрессивным пассажиром оказался 20-летний одессит, он даже записал публичное видео с извинением.
На судебное заседание он не явился, однако 27 июля судья Галицкого райсуда признала агрессивного пассажира виновным в мелком хулиганстве и назначила 51 грн штрафа.
Также парень должен оплатить 537 грн судебных издержек.
Сообщается, что постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.
Источник: zaxid.net.
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