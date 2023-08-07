Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Бывший начальник сектора одного из правоохранительных органов Волыни получил подозрение от работников Государственного бюро расследований. По обвинительным актам ему грозит тюрьма. Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно собранным доказательствам, в течение периода с июня 2022 по апрель 2023 года, злоупотребляя своим должностным положением, бывший начальник сектора одного из правоохранительных органов мошенническим путем завладел 280 тысячами долларов США у пятерых местных жителей, которые являются его друзями и знакомыми.

Мужчина привлекал средства, намекая, что планирует открыть собственный бизнес, связанный с легальной торговлей оружием и амуницией, которую должен был продавать на территории области. Однако, на самом деле, он не намерен начинать предпринимательскую деятельность и не планировал возвращать заемные средства.

Когда руководство правоохранительного органа узнало о его преступных действиях, злоумышленник был уволен с работы. Экс-работнику объявлено о подозрении в мошенничестве, в том числе в крупных и особо крупных размерах согласно статьям 190, части 3 и 4 Уголовного кодекса Украины.

Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Делом занимается Волынская областная прокуратура.

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