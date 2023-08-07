Бывший начальник сектора одного из правоохранительных органов Волыни получил подозрение от работников Государственного бюро расследований. По обвинительным актам ему грозит тюрьма. Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Согласно собранным доказательствам, в течение периода с июня 2022 по апрель 2023 года, злоупотребляя своим должностным положением, бывший начальник сектора одного из правоохранительных органов мошенническим путем завладел 280 тысячами долларов США у пятерых местных жителей, которые являются его друзями и знакомыми.
Мужчина привлекал средства, намекая, что планирует открыть собственный бизнес, связанный с легальной торговлей оружием и амуницией, которую должен был продавать на территории области. Однако, на самом деле, он не намерен начинать предпринимательскую деятельность и не планировал возвращать заемные средства.
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Когда руководство правоохранительного органа узнало о его преступных действиях, злоумышленник был уволен с работы. Экс-работнику объявлено о подозрении в мошенничестве, в том числе в крупных и особо крупных размерах согласно статьям 190, части 3 и 4 Уголовного кодекса Украины.
Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Делом занимается Волынская областная прокуратура.
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