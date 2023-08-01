Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что с ее банковской карточки было снято 18 тысяч гривен.

"ПриватБанк" - популярный банк, клиентами которого являются миллионы украинцев. Но многие могут рассказать о проблемах, с которыми столкнулись во время пользования услугами "ПриватБанк". Очередной негативный отзыв был опубликован на профильном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что стала жертвой мошенников и с ее банковской карточки было снято 18 тысяч гривен. Потому она обратилась в банк за объяснением, а также оформила заявление о возврате денег - пообещали ждать возврата денег до 120 дней.

Также оператор "ПриватБанк" сообщила, что мошенники провели авторизацию клиентской карты с использованием номера, срока действия и cvv кодом на определенном сайте. И после этого банк авторизовал и отнес его к "безопасным сайтам", чем именно дал зеленый свет мошенникам.

Клиентке "ПриватБанк" не приходили ни коды по смс, ни звонки для подтверждения, ни лимиты по карте не сработали.

"Согласно ответу банка, после авторизации карты на сайте с нее можно списывать любые суммы, и до одного места эти лимиты. Это вообще не налезает на голову!!! Скажите где безопасность банка??? Чем вы заняты, если разрешаете такое? Теперь доверия к банку ноль. Даже врагу не пожелаю обращаться сюда", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".

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