"ПриватБанк" - популярный банк, клиентами которого являются миллионы украинцев. Но многие могут рассказать о проблемах, с которыми столкнулись во время пользования услугами "ПриватБанк". Очередной негативный отзыв был опубликован на профильном сайте Минфин.
Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что стала жертвой мошенников и с ее банковской карточки было снято 18 тысяч гривен. Потому она обратилась в банк за объяснением, а также оформила заявление о возврате денег - пообещали ждать возврата денег до 120 дней.
Также оператор "ПриватБанк" сообщила, что мошенники провели авторизацию клиентской карты с использованием номера, срока действия и cvv кодом на определенном сайте. И после этого банк авторизовал и отнес его к "безопасным сайтам", чем именно дал зеленый свет мошенникам.
Клиентке "ПриватБанк" не приходили ни коды по смс, ни звонки для подтверждения, ни лимиты по карте не сработали.
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"Согласно ответу банка, после авторизации карты на сайте с нее можно списывать любые суммы, и до одного места эти лимиты. Это вообще не налезает на голову!!! Скажите где безопасность банка??? Чем вы заняты, если разрешаете такое? Теперь доверия к банку ноль. Даже врагу не пожелаю обращаться сюда", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".
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