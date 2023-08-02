Была раскрыта противоправная деятельность 38-летнего командира одного из отделений Винницкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для обеспечения силовой поддержки злоумышленники привлекали спецназовцев КОРДа. Детали сообщила пресс-служба Нацполиции.
По данным начальника полиции Винницкой области, Ивана Ищенко, чиновник создал схему уклонения от призыва военнообязанных. Обладая информацией о потенциальных призывниках, он устанавливал с ними контакт и обещал влиять на ответственных лиц для предоставления отсрочки от призыва.
Злоумышленник задержан во время получения 2000 долларов США неправомерной выгоды от одного из военнообязанных винничан в конце июля.
Во время обыска у него было изъято 9600 долларов США, полученных преступным путем, "черновые" записи с фамилиями и суммами, мобильный телефон и автомобиль Skoda.
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Подозреваемому объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
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