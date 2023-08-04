Бесследно для рынка не прошло увеличение основных производственных затрат - потому цены снова начнут ползти вверх.

Цены на популярный продукт начали меняться после подорожания в 2022 году. В частности, речь идет о ценах на куриные яйца. Так, цены на куриные яйца в Украине продолжают снижаться медленным темпом в августе благодаря увеличению предложения яиц от частных хозяйств населения. Об этом сообщила эксперт Светлана Пашко.

Обычно в весенне-летний период наблюдается понижение цены на яйца из-за прихода на рынок яичной продукции частных хозяйств.

Данные Государственной службы статистики Украины показывают, что потребительская цена на яйца в июне 2023 года превысила прошлогодние показатели в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 грн за десяток.

Тем не менее, снижение цены произошло еще весной – в апреле цена снизилась на 8,45% по сравнению с мартом и достигла 57,78 грн за десяток, а в мае – на 22,98% против апреля и составила 44,50 грн за десяток.

Еще одним фактором, влияющим на рынок, является останов экспорта и транзита куриных яиц через Польшу и другие европейские страны.

Это приведет к накоплению значительных запасов яиц на предприятиях Украины. Ожидается, что отмена экспорта и транзита будет произведена только 15 сентября. Подобная ситуация наблюдается и по розничным ценам в торговых сетях.

Впрочем, эксперты предупреждают: расслабляться рано – уже вскоре, а именно осенью, яйца могут снова подняться в цене. Бесследно для рынка не прошло увеличение основных производственных затрат из-за удорожания комбикормов, упаковки, энергоносителей – природного газа и электроэнергии, – логистических затрат и других составляющих себестоимости.

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