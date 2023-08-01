В Полтавской области во время купания пропала несовершеннолетняя девушка.

Сообщается, что вчера, 31 июля, около 18.25, в селе Нижние Мельницы Щербановской сельской общины Полтавского района исчезла девочка.



Местные СМИ сообщают, что несовершеннолетняя исчезла во время купания в водоеме.

"Исчезла гражданка 2006 года рождения. Об этом стало известно из возведения Департамента оборонной работы, социальной защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОВД", - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекли спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций и водолазов, однако, к сожалению, 17-летнюю девушку пока не нашли.

Поисковые работы продолжаются и дальше.

Источник: Кременчугская газета.

Спасатели напомнили родителям основные правила безопасного поведения на воде, в частности, что дети должны купаться под наблюдением взрослых и специально отведенных мест.

Кроме того, учиться плавать дети могут только под руководством инструктора или родителей.

"Проводите с детьми беседы о правилах поведения на воде и ни при каких обстоятельствах не отпускайте детей в водоемы сами или с друзьями, даже на 5 минут", - говорится в сообщении.

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