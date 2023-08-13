Сообщается, что весной 2022 года должностное лицо РГА и руководитель коммунального предприятия завладели деньгами из местного бюджета сумму почти 4 млн гривен.

Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины,

Районная государственная администрация перечислила деньги предприятию по так называемым актам выполненных работ, которые были составлены до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 учебных заведений Киева.

О данных услугах по питанию детей в этот период не сообщалось.

Обвинительный акт относительно начальника управления образования районной государственной администрации в Киеве и директора коммунального предприятия по злоупотреблению на школьном питании был направлен в суд.

Чиновникам инкриминировано завладение средствами местного бюджета и подделка документов.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины осуществляли детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора.

Напомним, Днепропетровский военком за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов.

Руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра.

Последние новости Украины:

Скандального одесского экс-военнослужащего поймали в Киеве: какое наказание ему теперь светит.

Также Politeka писала, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанном.

Как сообщала Politeka, уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.