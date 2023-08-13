Сообщается, что весной 2022 года должностное лицо РГА и руководитель коммунального предприятия завладели деньгами из местного бюджета сумму почти 4 млн гривен.
Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины,
Районная государственная администрация перечислила деньги предприятию по так называемым актам выполненных работ, которые были составлены до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 учебных заведений Киева.
О данных услугах по питанию детей в этот период не сообщалось.
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Обвинительный акт относительно начальника управления образования районной государственной администрации в Киеве и директора коммунального предприятия по злоупотреблению на школьном питании был направлен в суд.
Чиновникам инкриминировано завладение средствами местного бюджета и подделка документов.
Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины осуществляли детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора.
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