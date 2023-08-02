Государство имеет право лишить граждан пенсий, если выплаты производились на основании фальшивых документов или если получатель определенное время проживал за границей.
В одном из случаев в Черновицкой области Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выиграл суд и обязал вернуть переплаченную пенсию, которую выплачивали умершей пенсионерке.
Родственники женщины задержались с представлением свидетельства о смерти, и в результате получили избыточную пенсию в размере 5699 гривен. ПФУ обратился с просьбой вернуть неправомерно полученную пенсию, однако родственники не выполнили это требование.
Согласно законодательству, безосновательно приобретенные пенсионные выплаты обычно не подлежат возврату, за исключением двух ситуаций:
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- первая — если выплата была произведена из-за счетной ошибки соответствующего органа;
- вторая – в случае недобросовестности получателя. Это означает, что если пенсия была получена по действительному адресу и без обмана, она не подлежит возврату.
Кроме того, есть другие причины, по которым могут отказать в пенсии:
- Ошибка фамилии или других данных.
- Получение выплаты из фальшивых документов.
- Временное проживание за границей.
- Смена места жительства без уведомления об этом.
- Неполучение пенсии в течение 6 месяцев.
Органы ПФУ имеют право проверять легитимность предоставления пенсионных выплат и принимать меры по запрету или отмене пенсий в случае выявления нарушений или недостоверной информации.
Источник: Фокус.
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