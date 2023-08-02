Органы ПФУ имеют право проверять пенсионеров и при необходимости перестать выплачивать им выплаты.

Государство имеет право лишить граждан пенсий, если выплаты производились на основании фальшивых документов или если получатель определенное время проживал за границей.

В одном из случаев в Черновицкой области Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выиграл суд и обязал вернуть переплаченную пенсию, которую выплачивали умершей пенсионерке.

Родственники женщины задержались с представлением свидетельства о смерти, и в результате получили избыточную пенсию в размере 5699 гривен. ПФУ обратился с просьбой вернуть неправомерно полученную пенсию, однако родственники не выполнили это требование.

Согласно законодательству, безосновательно приобретенные пенсионные выплаты обычно не подлежат возврату, за исключением двух ситуаций:

первая — если выплата была произведена из-за счетной ошибки соответствующего органа;

вторая – в случае недобросовестности получателя. Это означает, что если пенсия была получена по действительному адресу и без обмана, она не подлежит возврату.

Кроме того, есть другие причины, по которым могут отказать в пенсии:

Ошибка фамилии или других данных. Получение выплаты из фальшивых документов. Временное проживание за границей. Смена места жительства без уведомления об этом. Неполучение пенсии в течение 6 месяцев.

Органы ПФУ имеют право проверять легитимность предоставления пенсионных выплат и принимать меры по запрету или отмене пенсий в случае выявления нарушений или недостоверной информации.

Источник: Фокус.

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