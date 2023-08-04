В этот раз клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что в кассах учреждения выдают доллары старого образца с потертостями и пятнами.

"ПриватБанк" - популярный банк, клиентами которого являются миллионы украинцев. При этом некоторые сталкиваются с проблемами во время пользования услугами этого банка. Негативный отзыв появился на профильном сайте Минфин.

В этот раз клиентка "ПриватБанк" пожаловалася, что в кассах учереждения выдают доллары старого образца с потертостями и пятнами.

Украинка, которая пользуется услугами "ПриватБанк" рассказала, что хотела снять со своей валютной карточки 700 долларов в кассе банка. Но кассир сразу сказала, что доллары у нее в наличии только старого образца - 1996 года.

"Это вообще нормально? При том, что карту свою я пополняла долларами 2006 года "синими". Так почему же мне хотят впарить сейчас старье и хлам??? Что это за беспредел?", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".

При этом она добавила, что то же самое происходит и с ее валютным депозитом. Когда клиентка "ПриватБанк" хотела забрать из него деньги, то в кассе ей сказали, что выдают только долларовыми купюрами старого образца.

"При том, что клала я на депозит нормальную валюту, а теперь мне хотят подсунуть хлам??? Что за беспредел и сколько ещё это будет продолжаться?", - дополнила клиентка "ПриватБанк".

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