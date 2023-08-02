Цены удорожают, ведь удорожала электроэнергия в связи с энергетическим кризисом в стране и возвращением довоенного НДС на автотопливо.

Хотя на некоторые товары в Украине цены начинают падать, однако стоимость хлеба становится все больше. Более того, в Украине прогнозируется, что стоимость этого продукта может астрономически подняться в следующем году.

Эксперт из Института аграрной экономики, Светлана Черемиссина, прогнозирует стабильное, но постоянное повышение цены на хлеб на уровне 0,5-1% ежемесячно.

Это обусловлено несколькими причинами, в частности, удорожанием электроэнергии в связи с энергетическим кризисом в стране и возвращением довоенного НДС на автотопливо с 1 июля 2023 года.

Кроме того, одной из серьезных причин повышения цены на хлеб может стать нехватка сырья для его выпечки. Даже при наличии значительного количества неспроданного зерна прошлогоднего урожая зерно собираются не сеять в следующем году. Такая ситуация приведет к ограничению запасов для производства хлеба, что приведет к дальнейшему росту его цены.

Согласно данным "Минфин", уже сейчас цены на хлеб выросли, и примером является буханка пшеничного хлеба Царь Хлеб (600 граммов), которая стоит 35,93 гривны. В среднем цена на такой продукт в июне 2023 года была на 2,97 гривны меньше.

Это не единственный продукт, который подорожал по указанным причинам. Рост стоимости горючего также приведет к увеличению потребительских цен, особенно на продукты промышленной переработки и животноводства, отмечают эксперты из Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Источник: Телеграф.

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