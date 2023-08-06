СБУ задержала корректировщиков, наводивших удары окупантов по Харькову.

Как сообщили в СБУ, разоблачены и задержаны в Харькове два информатора врага - они собирали данные о защитниках на территории Харькова и наводили на эти объекты удары оккупантов.

Предателями оказались двое безработных жителей Харькова.

Сообщается, что мужчины перемещались по Харькову на велосипедах и фиксировали места, где, по их мнению, находятся украинские защитники.

Фигуранты дела отмечали локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками врага.

Сотрудники СБУ задержали предателей «на горячем», они собирали данные о нахождении одного из подразделений наших военных.

Сейчас известно, что следователи Службы безопасности уже сообщили корректировщикам врага о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность этих лиц к наведению по Харькову дронов-камикадзе окупантов во время ночной атаки 1 августа 2023 года.

Корректирующим врага грозит до 12 лет тюрьмы.

К слову, Днепропетровский военком за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов.

Правоохранители провели обыски по месту работы и проживания начальника областного ТЦК и близкого окружения, привлеченных к преступной деятельности.

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