СБУ задержала корректировщиков, наводивших удары окупантов по Харькову.
Как сообщили в СБУ, разоблачены и задержаны в Харькове два информатора врага - они собирали данные о защитниках на территории Харькова и наводили на эти объекты удары оккупантов.
Предателями оказались двое безработных жителей Харькова.
Сообщается, что мужчины перемещались по Харькову на велосипедах и фиксировали места, где, по их мнению, находятся украинские защитники.
Фигуранты дела отмечали локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками врага.
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Сотрудники СБУ задержали предателей «на горячем», они собирали данные о нахождении одного из подразделений наших военных.
Сейчас известно, что следователи Службы безопасности уже сообщили корректировщикам врага о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Кроме того, проверяется причастность этих лиц к наведению по Харькову дронов-камикадзе окупантов во время ночной атаки 1 августа 2023 года.
Корректирующим врага грозит до 12 лет тюрьмы.
К слову, Днепропетровский военком за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов.
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