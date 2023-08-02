Если виновный будет наказан в суде, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В Киевской области, в Бориспольском районе, правоохранительные органы сообщили о подозрении главе одного из сельских советов, которому приписывают причастность к растрате более 800 тысяч гривен. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

В частности, он обогатился при закупке электрогенераторов. Так подозреваемый, 40-летний председатель сельского совета, злоупотребляя своим должностным положением, осуществил закупку электрогенераторных установок, не отвечающих характеристикам и условиям договора.

Таким образом, он бесполезно растратил средства из бюджета на сумму более 800 тысяч гривен.

За совершение растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, особенно больших размеров, в условиях военного положения против председателя сельского совета возбуждено уголовное производство.

Правоохранители подали ходатайство в суд по избранию злоумышленнику меры пресечения и его отстранению от должности. Если виновный будет наказан в суде, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В комментариях пользователи сети возмутились из-за происходящего и отметили с сожалением, что этот чиновник не один такой: "Проверить все там я думаю будет еще более резонные дела и суммы", "А что он один такой???", "К сожалению, у нас такой каждый третий мер или сельской голова".

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