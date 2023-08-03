Цены на хлеб в Украине скоро могут ощутимо вырасти.

Среди причин возможного удорожания хлеба в Украине эксперты называют нехватку сырья для выпечки хлеба.

Несмотря на то, что сотни тысяч тонн неспроданного украинского зерна даже с прошлого года находятся на элеваторах и складах.

Как сообщил генеральный директор Чемеровецкого агропредприятия Олег Скринчук, в следующем году аграрии не намерены сеять пшеницу и другие злаковые культуры.

"Это очень дорогая культура, хотя у нас и неплохая урожайность. Но все равно она будет убыточна при таких ценах. Мы не планируем на второй год сеять пшеницу", - сообщил Олег Скринчук.

Как сообщил владелец и руководитель Чемеровецкой агрокомпании Олег Скринчук, себестоимость выращивания зерновых культур сильно выросла еще в начале войны с РФ.

Однако отпускная цена зерна падает и сейчас она уже даже ниже, чем было потрачено на выращивание зерновых культур.

По словам эксперта, в следующем году фермеры могут отказаться от выращивания не только пшеницы, но и ячменя и рапса. Однако будет активнее выращиваться хорошо продающиеся соя и подсолнечник, легче выращиваемый.

" Всем не выгодно, убыточно, но при этом покупают дорогие автомобили, обновляют сг технику, строят ангары/зернохранилища/ элеваторы и нигде нет свободной земли (потому что договоры подписаны на 30+ лет) Парадокс какой-то" ,

"У нас на Полтавщине тоже много отказываются сеять пшеницу",

"После прошлого года состояние аграриев стало столько хуже. Налоги подняли в разы, цены никак не поднимаются, еще ближние соседи делают еще хуже", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: suspilne .

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