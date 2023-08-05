Во Львове мужчина похитил Lexus, чтобы отдать ВСУ, но впоследствии бросил, увидев, что автомобиль нуждается в ремонте.
Суд Львова вынес приговор львовянину, похищенному припаркованным во Львове внедорожником Lexus.
Мужчина заявил, что хотел его передать ВСУ, однако, увидев, что авто нужно ремонтировать - оставил его.
В приговоре суда говорится, что припаркованный у жилого дома автомобиль Lexus GX 460 угнали 23:30 6 февраля.
Правоохранители установили, что в похищении причастен 53-летний житель Львова.
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В суде обвиняемый признал вину, признавшись, что от владельца Lexus услышал, что у его авто перебиты номера. Поэтому обвиняемый решил угнать внедорожник и отдать друзьям-военным.
Однако, угнав автомобиль, он заметил, что автомобиль имеет неисправности и его необходимо отремонтировать и вложить много средств.
Поэтому мужчина покинул Lexus, откуда его товарищ перегнал авто за пределы города и оставил на стоянке.
Уже через месяц к нему пришли сотрудники полиции по обвинению в совершении им преступления.
Суд признал львовянина виновным в угоне авто, ему назначили пять лет заключения, но в итоге назначили наказание с трехлетним испытательным сроком.
Источник: zaxid.net.
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