Житель Львова угнал элитный внедорожник для того, чтобы передать его защитникам.

Во Львове мужчина похитил Lexus, чтобы отдать ВСУ, но впоследствии бросил, увидев, что автомобиль нуждается в ремонте.

Суд Львова вынес приговор львовянину, похищенному припаркованным во Львове внедорожником Lexus.

Мужчина заявил, что хотел его передать ВСУ, однако, увидев, что авто нужно ремонтировать - оставил его.

В приговоре суда говорится, что припаркованный у жилого дома автомобиль Lexus GX 460 угнали 23:30 6 февраля.

Правоохранители установили, что в похищении причастен 53-летний житель Львова.

В суде обвиняемый признал вину, признавшись, что от владельца Lexus услышал, что у его авто перебиты номера. Поэтому обвиняемый решил угнать внедорожник и отдать друзьям-военным.

Однако, угнав автомобиль, он заметил, что автомобиль имеет неисправности и его необходимо отремонтировать и вложить много средств.

Поэтому мужчина покинул Lexus, откуда его товарищ перегнал авто за пределы города и оставил на стоянке.

Уже через месяц к нему пришли сотрудники полиции по обвинению в совершении им преступления.

Суд признал львовянина виновным в угоне авто, ему назначили пять лет заключения, но в итоге назначили наказание с трехлетним испытательным сроком.

Источник: zaxid.net.

Последние новости Украины:

Судья из Одессы может сесть в тюрьму на десять лет: на чем сожгла украинка.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.