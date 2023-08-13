За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Полицейские задержали участников преступной группы. Так, правоохранители в Закарпатской области раскрыли деятельность преступной группы, которая совершала кражи из квартир и частных домов. Фигуранты действовали тщательно и планировали свои преступления, наблюдая объекты с помощью спецтехники и избегая мест с видеонаблюдением.

Как сообщили в Нацполиции, одним из жертв воров стал известный футболист.

Оперативники Департамента стратегических расследований вместе с другими правоохранительными органами документировали несколько фактов преступной деятельности, в результате которых гражданам нанесен ущерб более чем на полмиллиона долларов США.

При силовой поддержке спецподразделения КОРД, были задержаны организатор и соучастник преступной группы. Также было проведено шесть обысков в квартирах и автомобилях задержанных в городах Ужгород и Киев. Во время обысков правоохранители изъяли технические спецсредства, золотые изделия, деньги, компьютерную технику, поддельные документы и другие доказательства преступной деятельности.

Один из объектов воровства стал дом бывшего игрока национальной сборной Украины по футболу. Имущество, похищенное у спортсмена, было изъято у фигурантов.

В настоящее время задержанным доложено о подозрениях по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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