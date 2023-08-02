Этот закон и новые штрафы ввели, чтобы бороться с нечестными украинскими предпринимателями.

С начала октября в Украине вернут штрафы для предпринимателей, работающих без регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО, кассовый аппарат). Согласно закону № 3219-ІХ (законопроект № 8401), который вступил в силу 1 августа, штрафы за нарушения будут возобновлены с 1 октября 2023 года.

Следует отметить, что штрафы не будут применяться за нарушения, которые произошли на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий. Однако если такие нарушения касаются торговли подакцизными товарами, например топливом, алкоголем, табаком, штрафы все же будут применены.

За нарушения, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, бизнес будет освобожден от ответственности по требованиям в сфере РРО на всех территориях Украины.

Также начиная с 1 октября, отказ в принятии платежной карты без основания будет означать штраф в размере от 1700 до 3400 гривен, а повторное нарушение в течение года приведет к еще более высокому штрафу – от 8500 до 17 000 гривен.

Этот закон и новые штрафы ввели, ведь часть физических лиц-предпринимателей в Украине занижает свои реальные доходы, чтобы оставаться на едином налоге. Это позволяет им уплачивать меньшие суммы налога по сравнению с налогооблагаемым доходом медсестер или учителей.

Такая практика также стимулирует продажу контрабандных товаров, поскольку эти предприниматели не выдают чеки и могут продавать только нелегальную продукцию.

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