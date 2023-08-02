Министерство экономики сообщило, что деньги были учителям неправомерны.

Министерство образования, как сообщил журналист Влад Сидоренко, требует вернуть 6500 грн, выданные для поддержки после начала полномасштабной войны.

Речь идет об украинцах, работающих в бюджетной сфере или государственном управлении.

Минобразования аргументирует это тем, что такое решение позволит направить возвращенные средства для нужд субъектов нацбезопасности и обороны в условиях военного положения.

Сообщается, что деньги нужно послать на специальный счет Министерства экономики, а в случае, если переведенная сумма будет меньше 6500 грн – Минэкономики «будет вынуждено обратиться в суд».

Адвокат прокомментировал такое заявление Минздрава и добавил, что фактически у государства и государственных органов отсутствуют основания, уполномочия и возможности через суд взыскать эти выплаты.

"Здесь уже возникает ситуация, когда все зависит исключительно от самой личности. Потому что через суд это сделать нельзя, ведь пропущены сроки, и та статья, на которую они ссылаются, не предусматривает взыскание выплат".

Есть соответствующая судебная практика, и даже Большая Палата Верховного Суда Украины прямо говорит, что в случае, если государство ошиблось и лицо ничего не делало для введения в заблуждение, и статья, на которую ссылаются непосредственно при возвращении, фактически не позволяет государству вернуть средства назад ” , – сообщил адвокат.

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