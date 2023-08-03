В сети рассказали о медике, погибшем в результате обстрела больницы в Херсоне.

1 августа около 11:00 российские войска снова обстреляли центр Херсона, в результате чего стала трагическая и бессмысленная гибель 25-летнего врача-отоларинголога, Дмитрия Белого. Известно, что вражеские снаряды не обошли местную больницу, в которую попали, приводя к смерти молодого медика. Печальное событие произошло именно в первый рабочий день Дмитрия.

Об этом сообщил Запорожский государственный медико-фармацевтический университет в Facebook.

Дмитрий родился и вырос в Херсоне и в 2021 году успешно закончил обучение в Запорожском государственном медико-фармацевтическом университете. По окончании университета он поступил на интернатуру по специальности отоларингология в херсонскую больницу.

Коллеги и родные описывают Дмитрия как очень дружелюбного, жизнерадостного и всегда улыбающегося молодого врача, который всегда пытался помочь другим. Его мечты были связаны с профессией. Он хотел стать квалифицированным врачом и улучшить жизнь и здоровье пациентов.

"Это был первый его рабочий день в должности врача после завершения интернатуры. Он был очень добр, весел, душа компании, всегда улыбался", - говорится в сообщении.

В результате обстрела больницы, Дмитрий получил множественные осколочные ранения, которые, к сожалению, привели к его смерти. Его непрерывный дух и мечты прервались трагически и неоправданно.

Похороны Дмитрия запланированы на 4 августа. Такая потеря стала большим ударом для Херсона и всей Украины, которая плакала о молодом враче, который своими усилиями пытался бороться со страшной войной и спасать жизнь других.

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