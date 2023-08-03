1 августа около 11:00 российские войска снова обстреляли центр Херсона, в результате чего стала трагическая и бессмысленная гибель 25-летнего врача-отоларинголога, Дмитрия Белого. Известно, что вражеские снаряды не обошли местную больницу, в которую попали, приводя к смерти молодого медика. Печальное событие произошло именно в первый рабочий день Дмитрия.
Об этом сообщил Запорожский государственный медико-фармацевтический университет в Facebook.
Дмитрий родился и вырос в Херсоне и в 2021 году успешно закончил обучение в Запорожском государственном медико-фармацевтическом университете. По окончании университета он поступил на интернатуру по специальности отоларингология в херсонскую больницу.
Коллеги и родные описывают Дмитрия как очень дружелюбного, жизнерадостного и всегда улыбающегося молодого врача, который всегда пытался помочь другим. Его мечты были связаны с профессией. Он хотел стать квалифицированным врачом и улучшить жизнь и здоровье пациентов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Случилось две вещи": ситуация под Бахмутом изменилась, что задумал враг
Новый ужасный удар по Одесчине: съехались спасатели, все в дыму и огне
Центр Херсона под огнем, выяснились трагические последствия: били прицельно по домам
Миру грозит новая масштабная война: как причастны Россия и "вагнеровцы"
"Это был первый его рабочий день в должности врача после завершения интернатуры. Он был очень добр, весел, душа компании, всегда улыбался", - говорится в сообщении.
В результате обстрела больницы, Дмитрий получил множественные осколочные ранения, которые, к сожалению, привели к его смерти. Его непрерывный дух и мечты прервались трагически и неоправданно.
Похороны Дмитрия запланированы на 4 августа. Такая потеря стала большим ударом для Херсона и всей Украины, которая плакала о молодом враче, который своими усилиями пытался бороться со страшной войной и спасать жизнь других.
Последние новости Украины:
Напомним, выяснились новые подробности страшной атаки, которую совершили российские захватчики.
Как еще Politeka сообщала, легковушка влетела в микроавтобус с пассажирами.
Также Politeka писала, резко увеличилось количество жертв ракетного удара по Краматорску.