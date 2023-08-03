Денежная помощь Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций продолжает выплачиваться определенной категории украинцев. Об этой денежной помощи сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, пожилые украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительную денежную помощь.

Механизм выплаты дополнительной денежной помощи предусматривает, что средства ООН будут направлены на получателей пенсий, в частности, внутренне перемещенных лиц, имеющих пенсию менее 3 000 гривен в месяц, и которые не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание в соответствии с постановлением Кабинета Министров. Украины от 20.03.2022 г. № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3 000 гривен и размером пенсионной выплаты, но не может быть меньше 100 гривен.

К примеру, если пенсия пенсионера составляет 2400 гривен, то ему будет доплачиваться денежная помощь в размере 600 гривен. В то же время, если пенсия составляет 2900 гривен, денежная помощь от СПС ООН составит 100 гривен.

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