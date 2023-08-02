Мероприятия по документированию провели контрразведка и следователи ГУ ГБ в Житомирской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 27-летней блоггерке из Житомирской области, которая вызвала украинцев возмущение своими призывами бомбить Львов. Подозреваемая, жительница города Коростень, совершила противоправные действия, одобряя нанесение ракетных ударов по Львову. Об этом подробно сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что женщина призвала к обстрелам центрального города запада Украины во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok. Во время общения с аудиторией на платформе один из гостей ее стрима сообщил о ракетных ударах по Львову, на что она ответила, что "так им и надо – нечего им расслабляться".

В результате обстрелов, устроенных страной-террористом россии, 10 человек погибли, а 42 пострадали в результате попадания вражеских ракет в жилые многоквартирные дома Львова.

Правоохранительные органы предупредили текток-блогерку о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, что является уголовным проступком по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовному производству завершено, и обвинительный акт был направлен в суд.

Мероприятия по документированию провели контрразведка и следователи ГУ ГБ в Житомирской области под прогрессивным руководством Житомирской областной прокуратуры.

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